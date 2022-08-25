Россия предложит ЕАЭС план расширения расчётов в национальных валютах

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Россия намерена вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС. В частности, будет поставлен вопрос о возможности рассчитываться без системы SWIFT, пишет РБК.

Заседание совета пройдёт 25 и 26 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии. С докладом по вопросу расширения использования нацвалют выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников. Помимо России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В 2022 году доля национальных валют во взаимных расчётах государств ЕАЭС составляет 74%. При этом в российской валюте совершено 71,5% операций, в долларах и евро — 26,2%, в тенге — 1,4% и 0,2% в белорусских рублях.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил ТАСС, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты.