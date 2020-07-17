Россия предложила ЕАЭС задействовать свои передовые таможенные наработки

https://static.news.ru/photo/9af448d4-c83a-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евразийская экономическая комиссия - ЕЭК/facebook.com

Российская сторона предлагает использовать передовые таможенные и фискальные инструменты, которые задействованы в стране для урегулирования разногласий, связанных с перемещением товаров через границы стран-членов ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета.

При этом он отметил, что такая работа потребует принятия системных мер, в том числе пересмотра таможенных практик ЕАЭС, согласования условий ведения бизнеса, и перевода некоторых процедур в так называемую цифровую форму.

Призываем здесь наших партнёров поддержать инициативу в рамках соответствующего комитета на площадке ЕЭК, — цитирует Мишустина РИА Новости.

17 июля российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса будет проходить в очном формате. В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступит глава правительства Молдавии Ион Кику.

Премьер-министры обсуждают комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, в ходе встречи будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном рассказал о проблемах ЕАЭС. При этом он выделил невыполнение договорённостей и сохранение барьеров в торговле.