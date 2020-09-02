Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз

https://static.news.ru/photo/b62c70f2-ed21-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Казахстана запретили поставки лома чёрных металлов на территорию России. Он был необходим для заводов Магнитогорского металлургического комбината (ММК). При этом поставки стали из республики продолжались. Комиссия Евразийского экономического союза считает эти действия нарушением конкуренции.

Топ-менеджер ММК Виктор Рашников в начале июля обратился в Минпромторг с жалобой на нехватку лома из Казахстана. Поставки из республики закрывали 30% всех потребностей предприятия — 0,75 млн тонн.

Комиссия установила, что «КТК-Грузовые перевозки» (дочерняя компания «Казахстанских железных дорог») 10 июля выпустила приказ, который запрещает на неопределённый срок перевозку вагонов с ломом и отходами цветных и чёрных металлов. Эти грузы отправляют на экспорт, в том числе и в Россию. С 2018 года из Казахстана нельзя вывозить лом и отходы чёрных и цветных металлов автомобильным транспортом.

Такие действия в комиссии посчитали нарушением конкуренции. Власти Республики Казахстан отрицают введение нового запрета.

Заместитель главы российского Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что казахстанские предприятия «ArcelorMittal Темиртау» и KSP Steel продолжили поставлять сталь из лома на российский рынок. Эти компании являются конкурентами российских производителей.

Спор между Россией и Казахстаном по вопросу поставки лома должен разрешиться в специальном суде ЕАЭС. Эксперты считают, что дело не дойдёт до суда и стороны договорятся на уровне Евразийской экономической комиссии или Евразийского межправительственного совета, сообщает РБК.

Ранее Казахстан ежегодно поставлял в Россию 1 млн тонн лома. В период с января по май 2020 года поставки составили около 300 тысяч тонн, в мае они снизились в три раза, с июня — практически полностью прекратились.

NEWS.ru писал, что на территории ЕАЭС может начаться выпуск обезличенных пачек сигарет. На их упаковках будет невозможно размещать товарные знаки.