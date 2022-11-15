Россия повысит пошлину на экспорт нефти с 1 декабря

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Россия с 1 декабря повысит размер пошлины на экспорт нефти на $0,6 — до $43,3 за тонну, сообщается на сайте Минфина. В настоящее время пошлина составляет $42,7 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года составила $71,1 за баррель, или $519,2 за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2022 года повысится на $0,6 и составит $43,3 за тонну, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на те же $0,6 вырастет пошлина на темные нефтепродукты и масла, на светлые – на $0,1. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $12,9, прямогонного (нафта) – до $23,8 с $23,4 за тонну. Кроме того, пошлина на сжиженный газ (СПБТ), чистые фракции СУГ и кокс составят $80,9, $72,8 и $2,8 за тонну соответственно.

Накануне в Минфине России заявили, что продолжат использовать действующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Однако в первом квартале предполагается рассмотреть целесообразность перехода на другие котировки. В ведомстве подчеркнули, что приоритетами в будущей работе являются сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.