Россия установила рекорд по поставкам бензина и дизеля МЭА: Россия поставила за рубеж рекордные объемы бензина и дизельного топлива в декабре 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в декабре 2022 года экспортировала рекордные объемы дизельного топлива — 1,2 млн баррелей в сутки, тем самым достигнув многолетнего максимума, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Также сообщается о рекордных объемах экспорта бензина сравнительно с декабрем 2021 года, он вырос на 110 тысяч баррелей в сутки и по состоянию на конец декабря прошлого года.

Экспорт дизтоплива из России в декабре 2022 г. достиг многолетнего максимума в 1,2 млн барр./сутки <....> Россия в декабре прошлого года также рекордно нарастила поставки бензина за рубеж — сразу на 110 тысяч барр./сутки относительно экспорта в декабре 2021 г. до 275 тысяч барр./сутки, — говорится в сообщении.

Часть рекордных объемов пришлась на страны Евросоюза. Поставки российского дизеля в регион по итогам декабря оказались рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 тысяч баррелей в сутки. Часть бензина из России также приняли у себя страны ЕС.

Ранее сообщалось, что европейские трейдеры пытаются закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года.