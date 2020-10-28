Россия попросила ВС Нидерландов приостановить иски акционеров ЮКОСа

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Минюст России обратился в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений, вынесенных ранее по искам бывших акционеров ЮКОСа, сообщил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Речь идёт о последнем решении Апелляционного суда Гааги от февраля 2020 года, когда судебные власти Нидерландов вновь встали на сторону экс-акционеров ЮКОСа и постановили не только взыскать с России $50 млрд, но и насчитали пени в размере $7 млрд, передает РИА Новости.

Тридцатого октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа, — заявил в этой связи Гальперин.

Россия полагает, что ВС Нидерландов должен будет оценить решение апелляционного суда, а именно — рассмотреть многочисленные ошибки, допущенные этой инстанцией при толковании международного права, как считают в Москве.

В частности, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, считают в Минюсте России. Факты также указывают на то, что акционеры получили активы не в результате законной финансовой деятельности, а вследствие «доказанного сговора фиктивных торгов и подкупа» чиновников, в ведении которых находился процесс приватизации.

Как сообщал NEWS.ru, в конце июня Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом»