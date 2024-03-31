Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20 Россия увеличила ВВП на 3,6% и вошла в топ-5 экономик G20

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по итогам 2023 года вошла в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20, увеличив ВВП на 3,6%, передает РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ данных национальных статистических служб. Такой рост компенсировал на 1,2% спад российской экономики в 2022 году.

Самый ощутимый прирост экономики наблюдается у Индии, ее темпы ускорились с 7,2% до 7,3%. Следом идет Китай с ростом на 5,2% после трех процентов годом ранее. На третьем месте расположилась Индонезия, ВВП этой страны вырос на 5,1% против 5,3% в 2022 году.

Темпы роста ускорились также у США — до 2,5% с 1,9% годом ранее, а также у Японии — до 1,9% с 1%.

В ряде стран рост, напротив, замедлился: в Великобритании — до 0,1%, в Италии — вчетверо, до 0,9%, во Франции и Канаде в три раза, до 0,9% и 1,1% соответственно.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Запад пытается запугать компании из других государств, поскольку российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции. При этом зарубежные государства задействовали НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ и другие организации для усиления давления на Россию.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года. По ее словам, этого стоит ожидать только при условии устойчивого падения инфляции.