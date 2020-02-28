https://static.news.ru/photo/e13fab8e-5a72-11ea-9246-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/via Globallookpress.com

Россия занимает третье место среди стране «не-ОПЕК» по экспорту нефти в США по итогам минувшего года. РФ поставила 187,96 млн баррелей, отмечает Управление по энергетической информации Минэнерго США.

Первое место в рейтинге занимает Канада с поставкой 1,613 млрд баррелей, второе — Мексика с 237 млн баррелей. Среди стран ОПЕК больше России нефти и нефтепродуктов поставила только Саудовская Аравия — 193,36 млн баррелей, сообщает ведомство.

Второе место по поставкам Россия занимала в декабре минувшего года с показателем 21,59 млн баррелей. На первом месте была Канада.

наибольшая часть поставок из России пришлась на нефтепродукты, на нефть только 48,26 млн баррелей. По этому показателю РФ занимает восьмое место, её опережают Канада, Мексика, Колумбия, Саудовская Аравия, Ирак, Эквадор и Нигерия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), в ноябре минувшего года снизили добычу нефти на 193 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём. По условиям соглашения добыча должна была сократиться на 812 тыс. баррелей в сутки, следовательно, обязательства оказались перевыполнены на 146%.