Россия понизила планку технологического развития «Коммерсант»: Россия понизила планку технологического развития до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России сформировало концепцию технологического развития страны до 2030 года, сообщает «Коммерсант». По данным издания, большинство включенных в перечень направлений (10) повторяют существующие иностранные технологии, еще восемь включены в список с «заделом для успеха».

По десяти — «дорожные карты» уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений и «дорожных карт», — рассказали «Коммерсанту» в Минобрнауки.

В публикации говорится, что перечень важных технологий был скорректирован в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию, а также потери актуальности. В список новых направлений вошли производство медикаментов, атомное, нефтегазовое и энергетическое машиностроение, развитие авиационной промышленности и инфраструктуры для авиаперевозок, и услуги в сфере энергетики.

В Минэкономики подчеркнули, что новый список приоритетных направлений составлялся для обеспечения «технологического суверенитета» России.

Ранее советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев заявил, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на провал. По его словам, они не только ведут к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и несут негативные последствия для третьих стран.