Россия подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом МосБиржа заявила о готовности участников рынка к риску санкций

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Московская Биржа провела работу с финансовым рынком и подготовила участников торгов к возможному сценарию, при котором торговая площадка окажется под санкциями Соединенных Штатов, заявил представитель группы МосБиржи Игорь Марич во время брифинга. По его словам, которые передает РБК, в публичном поле не впервые обсуждаются возможные западные ограничения и остановка торгов долларом и ранее площадка сделала все для того, чтобы участники рынка понимали, как действовать в подобной ситуации.

Рассчитываем, что у участников рынка понимание есть. Сами мы уделяем большое внимание управлению рисками, в том числе и санкционными, — сообщил Марич.

Он подчеркнул, что в настоящее время торги долларом не играют такой роли, как раньше. Марич добавил, что в целом доля американской валюты в обслуживании внешнеторговых операций принципиально меньше и мало у кого остались счета в долларах.

Ранее курс доллара на торгах МосБиржи поднялся выше 92 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 13 ноября. Курс юаня составил 12,877 рубля. Курс евро тем временем вырос до 100 рублей впервые с 26 октября. По состоянию на 16:50 мск показатель европейской валюты достиг отметки в 99,94 рубля.