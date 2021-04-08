Россия планирует существенно увеличить запасы нефти

https://static.news.ru/photo/179a0846-987a-11eb-b627-96000091f725_660.jpg Фото: Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия в ближайшие 15 лет намерена нарастить запасы сырой нефти. Об этом сказано в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

Как сказано в документе, это необходимо «для поддержания устойчивого уровня добычи нефти». Запасы нефти планируется увеличить в объёме не менее 10,4 млрд тонн, передаёт ТАСС. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи в среднем в 1,2 раза.

Основными районами прироста запасов нефти останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции. При этом существенная доля запасов, как следует из проекта генсхемы, будет связана с освоением месторождений на арктическом шельфе. Его низкая изученность обуславливает наибольшую вероятность открытия в дальнейшем именно здесь крупных и уникальных месторождений нефти.

Пик добычи нефти в России, как предполагается, будет пройден в 2027–2029 годах, либо чуть позднее в случае продления сделки ОПЕК+. Во всех сценариях прогнозируется спад добычи после прохождения пикового периода.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Fitch рассказали о выгоде России от сделки ОПЕК+.