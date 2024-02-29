Россия может обрести ценовую независимость Госдума приняла закон об отвязке российских цен от общемировых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе не учитывать общемировые индикаторы при формировании внутренних цен, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Однако, по данным газеты, далеко не все законодатели остались довольны документом. По мнению некоторых депутатов, его принятие создает риск завышения цен на внутреннем рынке.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О защите конкуренции». Они должны позволить отвязывать цены на товары в России от биржевых и внебиржевых индикаторов цен мировых товарных рынков. Кроме того, документ предполагает внесение изменений в работу Федеральной антимонопольной службы.

Объясняя необходимость принятия поправок, авторы законопроекта отметили, что сегодня цены в России часто основаны на мировых без учета текущей ситуации на внутреннем рынке. Внесение изменений же позволит обеспечить приоритет интересов российских потребителей.

Как сообщалось ранее, власти Новой Зеландии ввели дополнительные санкции против России и Белоруссии. В частности, они ограничили стоимость нефти российского происхождения. В список вошли 45 физических и 16 юридических лиц.