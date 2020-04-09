Россия отправила в Саудовскую Аравию 60 тысяч тонн зерна

https://static.news.ru/photo/b312ae5c-7a55-11ea-9610-fa163e074e61_660.jpgФото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Российская Федерация отправила в Саудовскую Аравию первую партию зерна объёмом более 60 тысяч тонн.
Предварительно партия была исследована на соответствие требованиям страны-импортёра, — передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило введение с 1 апреля по 30 июня квоты на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн. Контроль за исполнением этого постановления поручен Федеральной таможенной службе, Минсельхозу и Россельхознадзору.