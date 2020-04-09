Экономика

Россия отправила в Саудовскую Аравию 60 тысяч тонн зерна

14:26, 09 апреля 2020 36
Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Российская Федерация отправила в Саудовскую Аравию первую партию зерна объёмом более 60 тысяч тонн.

Предварительно партия была исследована на соответствие требованиям страны-импортёра, — передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило введение с 1 апреля по 30 июня квоты на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн. Контроль за исполнением этого постановления поручен Федеральной таможенной службе, Минсельхозу и Россельхознадзору.

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