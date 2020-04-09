Россия отправила в Саудовскую Аравию 60 тысяч тонн зерна

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Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году стоимости российского газа для Минска, рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич. По его словам, в мире идёт тенденция снижения цен на голубое топливо.

В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа, — цитирует чиновника БелТА. Депутаты палаты...