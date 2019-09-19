https://static.news.ru/photo/7dbef63a-dadb-11e9-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена обновить перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. Из этого перечня с 2020 года исчезнут Великобритания и её острова Мэн, Гернси и Джерси.

Это решение принято в ответ на решение британской стороны: в марте 2019 года стало известно, что Соединённое Королевство исключило Российскую Федерацию из списка стран для автоматического обмена финансовой информацией за 2018 отчётный год, — сообщает РБК.

Решение ФНС означает, что РФ теперь не будет передавать Великобритании информацию о финансовых счетах британцев в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях. Прекращение автообмена с Великобританией будет иметь последствия и для российских бенефициаров британских финансовых счетов.

Как писал News.ru, известные офшорные зоны изменили требования к налоговым резидентам под давлением Евросоюза. С 2019 года новые компании — налоговые резиденты таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, будут открывать настоящие офисы и нанимать сотрудников. Новая концепция заключается в том, что налоговые льготы должны получать полноценные резиденты юрисдикций, а не компании, которые не ведут реальную экономическую деятельность. Требования реального присутствия касаются только налоговых резидентов в таких сферах, как финансы и банковское дело, страхование, лизинг, морские перевозки, управление интеллектуальной собственностью, холдинговый бизнес, распределительные и сервисные центры.