Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой

https://static.news.ru/photo/a8aa3f14-b7d3-11ea-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте Организации объединенных наций (ООН) появился документ, в котором говорится, что Россия победила крайнюю нищету. Аналитический центр при российском правительстве, Минэкономразвития, МИД, Росстат и другие ведомства провели исследование и создали отчёт под названием «Добровольный национальный обзор».

Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает существование менее чем на $1,9 в день. С 2017 года добавлено еще две линии на уровне $3,2 и $5,5. В России население, имеющее столь низкие денежные доходы, практически отсутствует, — говорится в документе.

Люди с доходами ниже прожиточного минимума ( 10 843 руб) считаются малоимущими. По итогам 2019 года численность россиян с денежными доходами ниже величины этой суммы составила 18,1 млн чел. или 12,3% от всего населения РФ. Таким образом, за последний год 500 тыс. человек улучшили своё положение. Они перешли в другую прослойку населения. При этом авторы отчёта утверждают, что борьба с бедностью продолжается. Национальная политика предусматривает снижение к 2024 году уровня бедности как минимум в два раза.

В 2015 году входящие в ООН государства приняли Повестку дня в области устойчивого развития, которая рассчитана до 2030 года. Она направлена на обеспечение благополучия для всех на планете, сохранение ресурсов планеты и ликвидацию нищеты, всего в повестке 17 целей.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) заявило, что намерено «вывести из бедствующего состояния» малообеспеченных сельских жителей и к концу 2020 года полностью победить бедность в стране.