Россия одолела США в борьбе за азиатский рынок крабовых палочек

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Соединенные Штаты оказались не в состоянии в полной мере обеспечить поставки на азиатский рынок сырья для крабовых палочек, сообщает РБК, ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Согласно августовскому отчету, на этом направлении преуспела Россия.

По материалам ООН, в 2023 году цены на сырье для крабовых палочек упали почти на 10% из-за роста потребительской экономии в странах Азии. Причиной тому стала тенденция отказа от продуктов не первой необходимости. Как следствие, покупателей стала привлекать более дешевая продукция, которую и поставляет Россия.

Аналитики отметили, что Россия в состоянии производить сырье для крабовых палочек «с меньшими затратами, чем американцы», сохраняя при этом необходимый уровень качества.

Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым, — предположили авторы отчета.

Тем временем главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач предупредил, что объемы экспорта в России по итогам 2023 года могут сократиться на 8%, до $460 млрд. Он уточнил, что сокращение касается газа, нефти и нефтепродуктов. При этом экспорт зерна не уменьшается.