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С 1 января 2020 года планируют отменить большинство нормативных актов. Некоторые из них были приняты ещё во времена СССР.

Сообщается, что административная реформа по отмене продлится на протяжении всего 2020 года. Также власти планируют отменить все избыточные нормативно-правовые акты. Базу обновят, а для предпринимателей напишут дорожные карты с чётким...