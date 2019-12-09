В России цена на электроэнергию для промышленных потребителей оказалась выше, чем в Соединённых Штатах и некоторых странах Европы. «Сообщество потребителей энергии» опубликовало такие данные в ответ на информацию Минэнерго, по которой в РФ плата за электричество ниже, чем в странах Евросоюза.
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключённых на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 киловатт-час, — сообщает «Коммерсант».
По этому показателю Россия опережает США, Францию, Швецию, Бельгию и Норвегию.
Как ранее писал News.ru, тарифы на газ могут резко вырасти для населения в случае принятия закона о приватизации газовых сетей. Речь идёт о так называемых бесхозных сетях, на содержание которых понадобятся деньги.
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