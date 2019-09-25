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Россия в 2050 году вернёт себе первенство по добыче нефти, которое она уступила США в 2018 году. При этом РФ безнадёжно отстанет от Штатов по производству газа, сообщили в американском Минэнерго.

Производство «чёрного золота» в США в период с 2025 по 2040 годы вырастет до 14 млн баррелей в сутки. Однако ввиду снижения продуктивности скважин в 2050 году показатель уменьшится до 12,2 млн баррелей в сутки, достигнув уровня 2019-2020 годов.

Россия, в свою очередь, увеличит добычу нефти на 2,3 млн баррелей к 2050 году — до 13 млн баррелей в сутки. При этом страна не сможет достигнуть пикового показателя США.

Успехи Штатов в добыче сланцевого газа не позволят РФ восстановить позиции, утраченные в 2012 году. Вашингтон до 2050 года увеличит объёмы производства до 1,2 трлн кубических метров. Россия сможет достичь только 0,9 трлн кубических метров, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco, пострадавшая от атак беспилотников, восстанавливает работу с опережением графика. Производственные мощности уже доведены до 11,3 млн баррелей нефти в сутки из 12 млн.

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