https://static.news.ru/photo/d024b948-48f3-11e9-8d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global look press

Россия в 2050 году вернёт себе первенство по добыче нефти, которое она уступила США в 2018 году. При этом РФ безнадёжно отстанет от Штатов по производству газа, сообщили в американском Минэнерго.

Производство «чёрного золота» в США в период с 2025 по 2040 годы вырастет до 14 млн баррелей в сутки. Однако ввиду снижения продуктивности скважин в 2050 году показатель уменьшится до 12,2 млн баррелей в сутки, достигнув уровня 2019-2020 годов.

Россия, в свою очередь, увеличит добычу нефти на 2,3 млн баррелей к 2050 году — до 13 млн баррелей в сутки. При этом страна не сможет достигнуть пикового показателя США.

Успехи Штатов в добыче сланцевого газа не позволят РФ восстановить позиции, утраченные в 2012 году. Вашингтон до 2050 года увеличит объёмы производства до 1,2 трлн кубических метров. Россия сможет достичь только 0,9 трлн кубических метров, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco, пострадавшая от атак беспилотников, восстанавливает работу с опережением графика. Производственные мощности уже доведены до 11,3 млн баррелей нефти в сутки из 12 млн.