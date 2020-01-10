https://static.news.ru/photo/37ad240a-3459-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Нефтепереработчики всё чаще начали уклоняться от выплаты экспортной пошлины. Из-за этого в бюджет РФ не дошли 55 млрд рублей. Об этом сообщили в отчёте эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным специалистов, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) избегали экспортных пошлин с помощью «игры кодами» во время таможенного декларирования тёмных нефтепродуктов, то есть мазута, передаёт РБК.

НПЗ РФ недоплатили в бюджет более 55 млрд рублей, или около $900 млн, в январе–октябре 2019 года, — указали эксперты.

Как объяснили в ЦМАКП, «игры кодами» — махинации с категориями. Нечистые на руку переработчики переводят нефтепродукт в льготную категорию и потом не платят за него таможенные пошлины.

Суть схемы заключается в том, что по критерию содержания ароматических углеводородов для мазута можно применить другой таможенный код при оформлении экспорта. Вместо ТН ВЭД 2710, который принадлежит мазуту, указать код 2707. Он включает в себя «масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы». Для этого вида сырья ставка пошлины на экспорт равна нулю.

Глава информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин пояснил, что при экспорте мазута коды присваиваются только в уведомительном порядке.

Сотрудники таможни, по его словам, не всегда имеют время и желание проверить соответствие. Костин пояснил, что в этом случае ответственность несут регуляторы. Отмечается также, что в Федеральную таможенную службу РФ уже направлен официальный запрос.

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