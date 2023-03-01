Россия не будет продавать нефть любой ценой Минэнерго: у России нет задачи продавать нефть любой ценой только ради объема

Россия не собирается продавать свою нефть любой ценой просто ради объема, сообщил на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот принцип заложен в сокращение добычи.

Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. <...> Это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема, — заявил Сорокин.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.

Новак также рассказал, что объем экспорта российского газа по итогам 2022 года сократился на четверть. Он объяснил это отказом европейских стран от закупок топлива и диверсиями на газопроводах «Северный поток».