Россия нашла альтернативу продаже пиломатериалов в Европу РБК: объем российского экспорта пиломатериалов упал в 2023 году на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия по результатам 2023 года экспортировала на 10% меньше пиломатериалов по сравнению с предыдущим годом, сообщает РБК. При этом доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11% и составила 98%.

Отмечается, что объем экспорта российских пиломатериалов в 2023 году составил 20,7 млн кубических метров, в 2022 году он равнялся 23 млн кубических метров. Основные пиломатериалы, в том числе те, что поставляются за рубеж — это брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы.

Ранее сообщалось, что 21 января Еврокомиссия официально обратится в ВТО для проведения консультаций с Россией в связи с введёнными РФ 2 января экспортными ограничениями на древесину. В ЕК полагают, что такие шаги Москвы могут подорвать деятельность деревообрабатывающей промышленности Евросоюза, которая сильно ориентирована на экспорт необработанной древесины из России.

Ранее в Ассоциации деревянного домостроения заявили, что на российском рынке домостроения возник дефицит в 30–40% от ежегодного потребления. Не хватает 2–2,5 млн кубометров древесины, что приводит к росту цен на пиломатериалы. В организации предложили ввести ограничения на экспорт, пошлины на вывоз пиломатериалов или квоты на поставки на внутренний рынок.