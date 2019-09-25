https://static.news.ru/photo/510fc402-df77-11e9-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Россия намерена в 2019 году почти втрое увеличить поставки зерна Боливарианской Республике.

В 2018 году объём поставок составлял 254 тысячи тонн. В 2019-м планируется довести этот показатель до 600 тысяч тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к переговорам президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Наряду с этим Россия и Венесуэла продолжат работу по созданию совместных сельскохозяйственных предприятий.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основные темы переговоров Путина с Мадуро. В частности, лидеры двух стран планировали обсудить сотрудничество РФ и Венесуэлы, вмешательство третьих стран в выборы в Боливарианской Республике и региональные проблемы.