Россия нарастила поставки СПГ в Китай Экспорт российского СПГ в Китай в январе-июле вырос на 62,7%

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В январе-июле текущего года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай выросли на 62,7%, сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР. За указанный период Китай закупил у РФ 4,46 млн тонн СПГ на $2,98 млрд.

Только в июле КНР импортировала из России 583,9 тысячи тонн СПГ на сумму $312,4 млн. В 2022 году объем поставок за первые семь месяцев составлял 2,74 млн тонн. РФ занимает третье место по объему закупаемого Китаем СПГ, уступая Австралии и Катару.

При этом Россия лидирует среди экспортеров нефти в КНР. За первые семь месяцев текущего года поставки этого энергоносителя выросли на 25,2% и превысили 60,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что импорт СПГ из России в Европу по итогам июля сократился на 7%, до 8,6 млн тонн. По данным зарубежных СМИ, этот показатель является рекордно низким с ноября 2021 года. В качестве причины падения объемов поставок СПГ в Европу называется снижение цен на газ.

Энергоэксперт Сергей Правосудов заявил, что проблемы с поставками газа в Европе носят искусственный характер и в первую очередь связаны с политическим разрывом отношений с Россией. Он отметил, что Запад самостоятельно отказался от топлива, поставляемого из России и Ирана, которые являются главными в мире странами по запасам газа.