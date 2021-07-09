Россия начнёт строить «Пакистанский поток»

По договорённостям Москвы и Исламабада в конце июля начнётся строительство газопровода «Пакистанский поток». Он должен связать два терминала на севере и юге Пакистана. Об этом пишут «Новые Известия».

Ориентировочная мощность газопровода 12,4 млрд кубометров. При этом терминал на юге страны сможет принимать танкеры из любых стран. Однако Китай, который инвестировал миллиарды долларов в экономику Пакистана, участвовать в проекте не будет.

Со стороны России строительством займётся Центр эксплуатационных услуг Минэнерго. Приблизительная стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. 74% акций остаётся за Пакистаном, остальной частью будет владеть Россия.

С одной стороны, русские помогут Пакистану развивать газовую инфраструктуру для приёма газа у конкурентов. С другой — российские компании заработают на самом проекте, — сообщил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.

Кроме того, эксперты отмечают, что новый проект поможет России в перспективе на будущие экспортные продажи газа. А переориентирование российского экспорта в сторону Азии говорит о том, что возможностей для санкций и шантажа по отношению к России со стороны США становится всё меньше.

Ранее в ФРГ назвали варианты решения спора вокруг «Северного потока — 2». Если в результате реализации трубопровода Украина утратит роль транзитёра газа, ей будут должны предложить компенсацию.