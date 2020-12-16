Президент считает, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

Россию не следует считать бензоколонкой, как в прежние годы. Страна слезает с нефтегазовой иглы заявил во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин.
Вместе с тем, признал он, зависимость остается значительной.
По его словам, сейчас 70% российского бюджета формируется не за счёт нефтегазовых доходов.
Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии, писал NEWS.ru.