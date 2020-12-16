Президент считает, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

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Реальная зарплата в России до конца 2020 года может вырасти на 1,5%. Об этом во время большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

При этом, отметил он, падение реальных доходов в России ожидается в районе 3%. Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в...