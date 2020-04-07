Россия начала производить 1,6 млн медицинских масок в сутки

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Производство медицинских масок в России достигло 1,6 млн штук в день, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Чиновник добавил, что накануне Москва закупила в Китае 51 млн средств защиты для населения. Их уже доставили в регионы, пишет РИА Новости.

В стране на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случав заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58. В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, поправились— примерно 284 тысячи.