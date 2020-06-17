Россия начала печатать для Йемена новые банкноты

https://static.news.ru/photo/3afb628e-b0af-11ea-adba-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ начала печатать для Йемена новые банкноты. Страны ранее заключили соответствующий контракт, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также ответила на вопрос о нападении сепаратистов в Йемене на конвой, перевозивший 64 млрд риалов (местная валюта), выпущенных для Центробанка республики в РФ.

Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга городе Аден. Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО «Гознак» печатает для этой страны новые денежные знаки, — цитирует Захарову РИА Новости.

«Гознак» обеспечивает своей продукцией и услугами свыше 20 стран. В разное время предприятие получало заказы на выпуск валюты не только для Йемена, но и для Мадагаскара, Колумбии, Руанды, Индонезии и Лаоса.

За атаками стоят боевики «Южного переходного совета». ЮПС — сепаратистский орган власти Йеменской республики, созданный в апреле 2017 года. Некоторое время ЮПС и признанное правительство Йемена были союзниками в борьбе с шиитским движением хуситов «Ансар Аллах», потом между ними возник конфликт, а в 2019 году сепаратисты захватили Аден, попытавшись лишить власти страны позиций на юге.

Военно-политический конфликт в Йемене начался в 2014 году. Арабская военная коалиция оказывает поддержку действующему правительству страны с марта 2015 года. В сентябре 2018 года Организация Объединённых Наций (ООН) заявила о том, что в стране начался голод.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия стремится примирить правительство Йемена с ЮПС. Эр-Рияду удалось добиться заключения между ними соглашения, а также договорённости об объединении всех подконтрольных ЮПС вооружённых формирований и подчинении их Министерству обороны и внутренних дел.

Компромисс был одобрен глобальными игроками, но враждебно встречен хуситами. По их словам, соглашение не волнует йеменцев, потому что оно заключено между двумя сторонами — агентами агрессии.