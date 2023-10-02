Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай РБК: «Интер РАО» начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский энергохолдинг «Интер РАО» начал частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай, сообщил РБК представитель компании. Он добавил, что компания ранее предупредила Китай, Монголию и Азербайджан об увеличении стоимости поставок.

Монголия согласилась на увеличение цены, поставки продолжаются, — добавил представитель компании.

По его словам, переговоры с Пекином все еще идут.

Ранее сообщалось, что энергетический холдинг «Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если там не согласятся с новыми условиями с повышенными тарифами. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга Александру Панину, поднять цены странам за пределами ЕАЭС компания хотела уже с 1 октября.

По данным издания, компания пошла на такой шаг после введения российскими властями экспортных пошлин в 7%. Зарубежных потребителей уже предупредили. Отмечалось, что «Интер РАО» также может поднять цены для Грузии и Турции, но в октябре экспорт в эти страны не запланирован.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года компания «Газпром» превысила годовые обязательства по поставкам газа в Китай и вышла на принципиально новый уровень экспорта в КНР.