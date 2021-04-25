Россия начала экспортировать больше мыла и пластика в пандемию

https://static.news.ru/photo/39876b4a-a67d-11eb-9a82-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Физические объёмы экспорта пластмасс, мыла и фармацевтической продукции в России по итогам 2020 года значительно выросли. Об этом говорится в исследовании ВШЭ «О состоянии химической промышленности и её реакции на кризис, вызванный пандемией COVID-19», предоставленном для NEWS.ru.

Так, страна начала экспортировать на 58,9% больше пластмасс и изделий из них, на 19,3% — мыла и моющих средств и на 17,2% — фармпродукции.

Кроме того, в январе — декабре прошлого года доля экспорта продукции химической промышленности в отгрузках на внешние рынки увеличилась на 0,7 процентных пункта — до 7,1%. Стоимостный и физический объёмы же экспорта химпродукции снизились на 11,9% и 1,3% соответственно.

Аналитики отмечают, что на рынке химических продуктов в России в последние годы происходят изменения: усилилась поддержка сельского хозяйства, возросли поставки удобрений отечественному потребителю, а в сегментах полипропилена, поливинилхлорида и некоторых видов полиэтилена Россия из нетто-импортера становится нетто-экспортером.

По данным исследователей, в некоторой мере этому поспособствовало вызванное пандемией коронавируса снижение предложения в полимерном сегменте в мире.