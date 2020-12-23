Россия может запретить импорт с Украины некоторых видов ж/д продукции

https://static.news.ru/photo/583c0baa-450b-11eb-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импорт целого ряда видов железнодорожной продукции может быть запрещён с Украины в Россию. Запрет будет касаться не только колёс, но и осей, крупного вагонного литья и заготовок.

Украинские железнодорожные цельнокатаные колёса (ЦКК), колёсные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литьё — боковые рамы и надрессорные балки — могут быть запрещены к ввозу в РФ, — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Запрет на ввоз этой продукции может начать действовать после внесения изменений в постановление правительства от декабря 2018 года, где содержится перечень запрещённой к поставке с Украины продукции.

До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке не было, — отмечают журналисты.

По данным газеты, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) направил 14 декабря письмо вице-премьеру Андрею Белоусову, где выразил обеспокоенность решением по запрету поставок железнодорожной продукции с Украины. В СОЖТ отмечают, что с 2018 года в три раза увеличилась цена на украинские цельнокатаные колеса из-за действий российских производителей ВМЗ и «Евраз Холдинг», которые занимают 80% рынка. По их инициативе были введены заградительные пошлины на этот вид товара с Украины на территорию ЕАЭС, говорится в письме.

Операторы просят отложить запрет импорта колёс и литья с Украины до того момента, пока цены на эту продукцию в России снизятся. С 21 января 2021 года на украинские цельнокатаные колеса действует антидемпинговая пошлина в размере 34,22%.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Украины до конца 2021 года продлило действие ограничений на российскую продукцию. Обоснованием таких действий названа необходимость проведения «мероприятий относительно противодействию торговой агрессии со стороны РФ».