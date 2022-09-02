Россия может ввести спецрежим для банков, проводящих расчеты в валюте «Известия»: в России предложили ввести спецрежим для банков, проводящих расчеты в валюте

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для российских банков, обеспечивающих проведение расчетных операций в валюте, может быть введен специальный правовой режим. Также им могут быть предоставлены различные послабления — например, в части валютной позиции. Эту информацию «Известия» получили из письма Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено в адрес Центробанка.

В документе указано, что несмотря на усилия по рынку финансов в стране, ряд операций требует обращения к так называемым «токсичным» валютам. В числе этих операций, в частности, транзакции неподсанкционных экспортеров и импортеров. В этой связи авторы письма предлагают создать специальный правовой режим для банков, занимающихся внешними расчетами в валюте.

В Банке России пообещали рассмотреть предложение НСФР. Эти инициативы могут быть включены в перечень основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023–2025 годы.

Ранее первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин заявил, что экономическая сущность валютных счетов населения изменилась. Эксперт пояснил, что с введением антироссийских санкций они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Он при этом дал положительную оценку действиям банковских организаций.