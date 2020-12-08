Россия может стать лидером на рынке гелия

https://static.news.ru/photo/de4ac35c-398b-11eb-8439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Чучадеев/РИА Новости

Россия становится крупным экспортёром гелия. В перспективе она может на этом рынке потеснить США и Катар.

На США и Катар приходится большая часть получаемого в мире гелия. Однако Россия, которая уже сама обеспечивает себя им, планирует стать со следующего года крупным экспортёром, — пишет газета The New York Times.

В издании пишут, что строительство крупного предприятия по его производству в Сибири скоро будет завершено и вскоре российский гелий могут использовать по всему миру. По словам некоторых аналитиков, это может разбалансировать мировой рынок данного газа легче воздуха, который играет все более важную роль в таких сферах, как медицина, освоение космоса и национальная безопасность.

Перспективы у этого рынка огромные, поскольку, гелий является исчерпаемым ресурсом. Его получают в качестве побочного продукта при добыче природного газа, но запасы его невелики, поскольку он быстро улетучивается в космос.

При этом в Сибири имеются одни из крупнейших в мире нетронутых запасов природного газа с высоким содержанием гелия, и Россия готовится к значительному наращиванию добычи. Строящийся завод «Газпрома» после выхода на полную мощность по добыче в середине текущего десятилетия рассчитывает производить 25-30% гелия в мире.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, осознавая ограниченность земных энергетических ресурсов, заявил, что американские специалисты предпринимают попытки отыскать новые источники энергии на Луне, которая не имеет атмосферы.и солнечный ветер создаёт там вещество, которое учёные Земли обозначили как гелий-3. Одна тонна этого вещества в миллионы раз эффективнее нефти. Несколько десятков тонн этой субстанции могут покрыть энергетические расходы одной страны на целый год