Россия может сохранить энергетическое доминирование в ЕС благодаря водороду

Поставки водорода по «Северному потоку — 2» возможны, но решение по этому вопросу зависит от Евросоюза. Об этом порталу «Экономика сегодня» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Предполагается, что энергия будет храниться в водороде. По возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) существует главный вопрос — как хранить энергию? По углю, газу и нефти таких проблем нет — они и являются носителями энергии, которая находится внутри них, — отмечает эксперт.

Однако у ВИЭ есть лишь два варианта. Либо строить огромные накопители энергии, которые будут похожи на аккумуляторы, либо производить водород при помощи электролиза воды, считает специалист.

На сегодняшний день в европейском регионе практически никак не используют водород в качестве хранителя энергии. К тому же пока не совсем понятно его место в будущем энергетики. Однако Европе вряд ли хватит своих возобновляемых источников, чтобы жить на самообеспечении, подчеркнул Юшков.

Поэтому будущие предложения по водороду от «Газпрома» могут стать хорошим аргументом для тех, кто сомневается в целесообразности «Северного потока — 2». Кроме того, технология перекачки газоводородной смеси известна и уже успешно опробована, однако это не чистое сырьё. Для того чтобы перекачивать водород в чистом виде, придётся обрабатывать стенки труб и производить модернизацию всего трубопровода.

Ранее стало известно, что европейские власти рассматривают Украину в качестве одного из ключевых энергетических партнёров в рамках перехода на зелёную энергетику.