Россия может продать Казахстану долю в Евразийском банке развития Экономист Караваев: Россия продаст контрольную долю в ЕАБР для страховки от санкций

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Россия собирается отказаться от контрольной доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), сообщает журнал «Компания». Известно также, что Казахстан готовиться выкупить долю РФ ценой до $65 млн, ведь этой стране принадлежит 33% активов организации. Экономист Александр Караваев отметил, что таким образом Москва хочет оградить ЕАБР от санкций, ведь на данный момент она держит контрольный пакет капитала из 66% активов. Казахстан выглядит лучшим претендентом на эту роль, потому что является наряду с Россией учредителем ЕАБР, а профинансированных банком проектов в этой стране больше, чем в РФ.

Россия и Казахстан являются учредителями ЕАБР. Доля уставного капитала банка у России — около $1 млрд, у Казахстана — около $500 млн. Штаб-квартира банка находится в Казахстане. И, вообще, Казахстан играет в банке паритетную роль. Это видно по инвестиционным проектам, профинансированных банком за 18 лет работы. Насколько я помню, их больше в Казахстане, чем в России. В РФ их около 88, а в Казахстане — примерно 96, — рассказал Караваев.

Глава казахского Минфина Ерулан Жамаубаев также уточнил, что изначально Москва предлагала другим странам участникам Евразийского экономического сообщества по 4,2% ЕАБР. Уточняется, что средства на выкуп такой доли у таких стран, как Армения и Таджикистан может не найтись, поэтому контроль над банком скорее всего получит Казахстан.

Основную долю в портфеле Евразийского банка развития занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. На 1 ноября 2022 года инвестиционный портфель ЕАБР составлял $4,9 млрд и включал 84 проекта. Общая сумма инвестиций банка в экономики государств-участников достигла $13,085 млрд.

Инвестор Михаил Шульгин ранее рассказал, что искусственное ослабление рубля может навредить курсу российской экономики на дедолларизацию. По его словам, ослабление российской национальной валюты приведет к росту спроса на токсичные валюты. Эксперт отметил, что крепкий рубль позволяет более дешево ввозить в страну западные товары по параллельному импорту.