Россия может присоединиться к проекту газопровода ТАПИ Глава Минэнерго РФ не исключил возможность присоединения России к газопроводу ТАПИ

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Строительство сухопутного участка газопровода

Россия не отрицает возможности присоединения к проекту газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), заявил председатель Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов. В интервью пакистанскому телеканалу PTV World министр указал, что необходимо в первую очередь решить вопросы безопасности, проходящего через Афганистан трубопровода. Он добавил, что такие вопросы вполне решаемы.

Пока нас в этом проекте нет, но мы не отрицаем возможности нашего присоединения к проекту, — сказал Шульгинов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба, однако точную дату начала строительства он не назвал. Миллер убежден, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены.

Перспективы его создания Миллер ранее обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в ходе переговоров было уделено особое внимание поставкам российского газа турецким потребителям.

Ранее стало известно, что в России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза. С начала лета 2022 года производство электричества в европейской части России и на Урале сократилось на 1,2%, до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч. На страны Европы уходило более половины всего объема поставок.