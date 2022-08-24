Россия может предоставить скидку на нефть ряду азиатских стран Bloomberg: Россия ведет переговоры со странами Азии о скидке на нефть до 30%

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Россия может предоставить нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на нефть с большими скидками, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника. По его словам, российская сторона ведет предварительные переговоры, обсуждается скидка до 30%. Такой шаг вызван тем, что страны G7 ранее обсуждали возможность введения предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы.

Предварительные разговоры о том, чтобы предложить некоторым азиатским покупателям скидки до 30%, могут быть признаком того, что Россия пытается воспрепятствовать переговорам G7 о введении ограничения на цену российской нефти, — сообщил источник.

Ранее газета Financial Times писала, что экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали. В числе факторов, удержавших страну от краха, издание назвало действия Центробанка по введению контроля за движением капитала, повышению процентных ставок, а также рост продаж нефти.

Член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что экономический блицкриг Запада против России провалился. Так он прокомментировал спустя полгода после начала СВО на Украине состояние экономики РФ, оценив ее на «девять» по десятибалльной шкале и похвалив грамотную политику Центробанка.