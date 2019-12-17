https://static.news.ru/photo/761f57aa-2101-11ea-899d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году Россия может столкнуться с острой нехваткой судов рыбопромыслового флота. В случае сохранения тенденции к списанию судов, которая наблюдалась в стране за последние годы, уже в 2020 году будет наблюдаться ограничение в наращивании объёма вылова рыбы, по оценке отраслевых экспертов, в объёме свыше 5 млн тонн. Замминистра сельского хозяйства предрёк отрасли серьёзную модернизацию.

С 2000 по 2018 год состав российских судов рыбопромыслового флота в количественном отношении сократился на 25%, сообщается в материалах научно-практической конференции по вопросам правового обеспечения рыбной отрасли.

Только в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западном бассейнах для замены флота требуется построить около 120 новых маломерных и среднетоннажных рыболовных судов.

Тем не менее отрасль имеет хорошие перспективы в укреплении материально-технической базы, отмечалось на конференции. Предполагается серьёзнейшая модернизация отрасли, причём на основе отечественного судостроения, напомнил руководитель Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков, передаёт «Интерфакс».

Будет точно построено 43 судна, по сути — это плавающие фабрики, в результате работы которых отдача от тонны выловленной рыбы увеличится в разы, запланировано также и строительство 25 новых рыбоперерабатывающих береговых заводов, — сказал замминистра.

С целью борьбы с ожидаемым острым дефицитом судов Дмитрий Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года. К 2030 году объём добычи рыбы должен достичь более 5 млн тонн, объём товарной аквакультуры — превысить 600 тысяч тонн, мощности рыбопромыслового флота должны быть обновлены на 80 процентов.

Ранее NEWS.ru писал, что искусственный фарш из мяса выращенной в инкубаторах осетрины будут продавать в России. У мальков рыб с помощью биопсии будут брать биоматериал для выращивания мяса.