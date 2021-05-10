Россия может обогнать США на рынке нефти

https://static.news.ru/photo/11f86b5a-b24a-11eb-812c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие годы США не смогут увеличивать добычу сланцевой нефти прежними высокими темпами, так как пандемия спровоцировала волну банкротств в этой отрасли. В связи с этим больше контрактов на поставку нефти могут получить страны ОПЕК+, включая Россию. Об этом сообщает RT, ссылаясь на прогноз компании Rystad Energy.

Сланцевые операторы вряд ли будут увеличивать добычу так же стремительно, как это было до 2020 года. Крупные сланцевики изменили свою политику. Теперь приоритетом публичных компаний в большей степени стало сокращение долгов и повышение доходности для акционеров, а не увеличение добычи, — пояснил аналитик Rystad Energy Виктор Курилов.

По прогнозу экспертов, при сохранении нефтяных цен на уровне $55–60 за баррель в течение нескольких лет сланцевики США смогут ежегодно увеличивать добычу лишь на 500–600 тысяч баррелей в сутки. При этом, в 2018–2019 годах нефтедобыча там росла на 1,3–1,6 млн баррелей в день, а по итогам 2020-го упала на 935 тысяч.

Ранее в результате действий хакеров, атаковавших инфраструктуру американской компании Colonial Pipeline Co, резко выросли цены на нефть. Кибератака привела к остановке работы крупнейшего в США трубопровода. Как следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до $68,91 за баррель. Фьючерсы на сырьё марки WTI с поставкой в июне выросли в цене до $65,43 за баррель. Brent по итогам недели подорожала на 2,3%, WTI — на 2,1%.

Через Colonial Pipeline проходит до 45% потребляемого на Восточном побережье США топлива. Аналитики опасаются, что кибератака скажется на объёме поставок.