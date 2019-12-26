https://static.news.ru/photo/2d53d2aa-2811-11ea-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве энергетики сообщили, что Россия к 2035 году может увеличить экспорт бензина почти в пять раз — до 17,9–19,9 млн тонн в год.

На официальном сайте опубликован проект энергостратегии РФ до 2035 года. В нём говорится, что экспорт российского дизельного топлива вырастет с 39,1 млн тонн до 40,8–42,9 млн. При этом поставки нефти упадут с 260,6 млн тонн в 2018 году до 243,7–251,9 млн тонн в 2035 году.

Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.