В Министерстве энергетики сообщили, что Россия к 2035 году может увеличить экспорт бензина почти в пять раз — до 17,9–19,9 млн тонн в год.
На официальном сайте опубликован проект энергостратегии РФ до 2035 года. В нём говорится, что экспорт российского дизельного топлива вырастет с 39,1 млн тонн до 40,8–42,9 млн. При этом поставки нефти упадут с 260,6 млн тонн в 2018 году до 243,7–251,9 млн тонн в 2035 году.
Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.
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