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Добыча нефти Россией в 2022 году достигнет максимальных значений — на уровне 11,9 млн баррелей в сутки, затем начнётся снижение, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Нефтепроизводство в РФ упадёт на 210 тысяч баррелей в сутки к 2025-му, до 11,4 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча только нефти и конденсата уменьшится с 11,25 миллиона баррелей в сутки в 2019 году до 11 миллионов баррелей в сутки к концу прогнозируемого периода, — говорится на сайте МЭА.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Позднее мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв часть утреннего обвала. По состоянию на 17:50 9 марта 2020 года майский фьючерс марки Brent снижался на 19,42%, до $36,44 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 18,9%, до $33,45 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.