Россия лишит Египет пшеницы

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С 15 февраля Россия вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за тонну. В результате из-за слишком высоких цен Египту пришлось отменить очередной тендер на её закупку.

Египет закупает пшеницу на внебиржевом рынке — посредством ежемесячных тендеров. Россия является его основным поставщиком. Запланированный на середину января тендер, поставки по которому должны были состояться в феврале, уже отменён, поскольку Государственное сельскохозяйственное агентство Египта (GASC) ожидает слишком высоких цен от поставщиков, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что незадолго до отмены январского тендера GASC получил лишь одно предложение от российского поставщика, однако его условия были значительно хуже, нежели у конкурентов из Румынии и Франции.

За счёт экспортной пошлины Москва рассчитывает снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен. Власти также рассматривают возможность в дальнейшем увеличить экспортные пошлины до €50 за тонну.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский кабмин установил тарифные квоты на экспорт зерна из России и экспортные пошлины на пшеницу. Меры будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В документах говорится, что для стабилизации стоимости муки и хлеба на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы власти РФ одобрили тарифные квоты в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости экспортируемой продукции, но не менее чем €100 за тонну.