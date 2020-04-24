Россия каждый день теряет 100 млрд рублей из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/5852d7ce-863c-11ea-aa04-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/facebook.com

Российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Чиновник добавил, что меры поддержки финансового сектора РФ сопоставимы с политикой других стран, пишет ТАСС.

Накануне руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%. После чего бюджетная сфера начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего.

Как ранее писал NEWS.ru, вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек поправились (+677), умерли 615 человек (+60). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 исцелились, 325 скончались.