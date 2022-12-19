Россия как ЮАР Чему учит мировой опыт приспособления к санкциям и конфликтов с соседями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, проведенное Владимиром Путиным 15 декабря, было очень показательным. Устами президента была намечена стратегия экономического развития России в складывающейся ситуации до 2030 года. Нас в этой чрезвычайно обширной теме будет интересовать только один основной аспект — положение России в мировой экономике в связи с резко изменившейся ситуации — началом СВО и введением неслыханных санкций против РФ. Это очень грозный вызов стране, ее политической системе и народному хозяйству.

Чем и как сможет ответить на него Россия?

Сразу сделаем важное примечание, без которого будет трудно понять мотивацию правящего класса. Владимир Путин чувствует себя на коне во время чрезвычайных ситуаций. Он мобилизуется и работает четко, эффективно, заряжая свою команду уверенностью, деловитостью и спокойствием. Причем чем напряженнее обстановка, тем более невозмутимо президент выглядит. Так было и во время второй чеченской войны, и во время кризисов с заложниками в Норд-Осте и Беслане, и во время возвращения Крыма и т. д. Путин и стал президентом как раз во время чрезвычайной ситуации — после нападения террористов на Дагестан в условиях острейшего политического кризиса, вызванного борьбой за власть между различными кланами.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Международные санкции — новый вызов для Путина, когда он полностью выкладывается и подтягивает подчиненных. Сегодня надо все начинать заново, те проекты, над которыми работали предыдущие 20 лет и более, уже неактуальны. По крайней мере те, что были связаны с западным капиталом. Страна полностью меняет курс. И Путин опять во главе этого сложнейшего процесса.

На совещании он назвал основные направления: переориентация экспорта российских энергоносителей, перенаправление транспортных коммуникаций на восток, и, отчасти, на юг, удержание и расширение рынков сбыта зерна, растительного масла, удобрений.

Кстати, заметим, Путин обозначил важное направление российской внешней политики — борьбу за влияние в Африке. Для этого проводятся упомянутые им гуманитарные акции по бесплатной передаче удобрений. До последнего времени принято было считать, что на Черном континенте соперничают Китай и Индия, а теперь добавляется и Россия. Также президент обозначил и Азию как место гуманитарной политики. И не случайно на следующий день после заседания у Путина был длительный телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Фото: kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

Возникает закономерный вопрос — а способны ли заменить Запад страны Азии, Африки или Латинской Америки как стабильные покупатели российского сырья и товаров и как поставщики необходимых современных технологий и оборудования? И какую роль будет тогда выполнять Россия во всемирной экономике? Не станет ли она отсталой страной — поставщиком природных ресурсов по бросовым ценам?

Можно многое сказать по этому поводу, но не хотелось бы в данном случае гадать на кофейной гуще. Будущее всегда непредсказуемо и зависит от такого количества факторов, учесть которые не в состоянии ни один сверхмощный компьютер, не то что человеческий мозг. Поэтому не лучше ли обратиться к недавним историческим прецедентам, которые могут намекнуть на возможные пути развития.

В период холодной войны, когда мир был разделен на два лагеря и когда помимо этого разделения проходили и иные границы, в том числе внутри лагерей, имелись прецеденты, когда та или иная страна становилась объектом мощных международных санкций.

Самый яркий пример — это ЮАР. Данная страна с начала 60-х годов находилась под все возрастающими санкциями международного сообщества. В 1961-м она вышла из Британского Содружества. В следующем году Генеральная Ассамблея ООН осудила политику апартеида и рекомендовала всем членам ООН применить в отношении ЮАР дипломатические и экономические санкции. В 1963 году решение о прекращении всяческих отношений с Южной Африкой приняла Организация африканского единства. Совет Безопасности ООН призвал все страны прекратить поставки оружия и боеприпасов в ЮАР. С 1974 года представители ЮАР не принимали участия в работе Ассамблеи ООН. В 1970-м ЮАР была исключена из Международного олимпийского комитета. С каждым годом нарастали санкции со стороны отдельных государств, различных организаций. Спортивные команды ЮАР бойкотировались.

Фото: shutterstock Кейптаун, ЮАР

Однако на экономике и жизненном уровне ЮАР это никак или почти никак не отражалось. Они непрестанно росли (6,6% рост ВВП в 1980 году, 5,4% — в 1981-м и т. д.), а вот наложившие на нее санкции африканские соседи беднели и погружались в хаос. Работа на шахтах и заводах ЮАР стала для граждан Мозамбика и других стран стала почти единственным источником средств к существованию.

ЮАР, обладая значительными запасами природных ископаемых, смогла построить высокоразвитую импортоориентированную экономику, со значительными элементами самообеспечения. Грубо говоря, Южная Африка прекрасно обходилась без «Макдоналдса» и прочих «глобальных брендов», выражаясь модным языком.

И спортсмены ЮАР играли в регби и крикет между собой не хуже, чем команды Австралии или Новой Зеландии. Их высочайший уровень был засвидетельствован многими спортивными комментаторами, поэтому возвращения южноафриканских игроков ожидали с нетерпением.

Более того, поддерживая экономику страны на мировом уровне, развивая ее, несмотря на санкции ЮАР, одновременно решала важные геополитические задачи. Ее спецслужбы успешно подавляли вооруженную оппозицию, в первую очередь АНК, притом что белое население составляло всего лишь 15% всех жителей республики. Обстановка в стране оставалась стабильной. При этом ЮАР с 1975 года вела непрерывную пограничную войну с Анголой, которой помогали СССР и Куба. Южная Африка также контролировала Намибию, где тоже шла партизанская война.

Фото: Sepp Spiegl/imago-images/Global Look PRess Военные в Анголе, 1994 год

Одновременно правительство ЮАР приняло программу по созданию ядерного оружия и успешно ее реализовало, но не проводя испытаний. Практически все вооружения для своей армии ЮАР производила сама. Конец режима апартеида не был связан с экономическим крахом или неуспехом. До самой его ликвидации экономика ЮАР была самой здоровой на континенте.

Пример Южной Африки — самый яркий из случаев длительного выживания стран в условиях нахождения под международными санкциями. Можно вспомнить и ряд других случаев. В первую очередь Израиль, своего рода эквивалент ЮАР — такая же переселенческая колония во враждебном окружении. Израиль с первого дня своего существования подвергался бойкоту со стороны арабских соседей (а других не было), ему приходилось вести с ними войны по всем направлениям — и с севера, и с востока, и с юга, и с моря на западе. Против него был советский блок, оказывавший большую военную помощь арабам, а также большая часть стран третьего мира.

Израильских спортсменов бойкотировали многие государства. Тем не менее Израиль прекрасно существовал. А американская и прочая западная помощь лишь заменяли ему отсутствовавшие начисто природные ресурсы. И он успешно развивал свои оборонные программы, в том числе создав, по общему мнению, ядерное оружие. Кстати, самопровозглашенные границы Израиля до сих пор не признаны почти всеми странами мира; присоединение им Голанских высот ООН осудила, равно как и Восточного Иерусалима. И Иерусалим столицей Израиля мало кто признает, США сделали это лишь при Трампе. Но израильтян это мало волнует, они делают то, что считают нужным для своей национальной безопасности.

В схожей ситуации были Южная Корея, а также Тайвань. Сеул стал членом ООН только в 1991 году. Мирный договор с Пхеньяном до сих пор не подписан, и по линии разграничения регулярно происходят стычки. Тайвань был исключен из ООН в 1971 году, и дипломатически его признают всего 23 государства наподобие Тувалу и Соломоновых островов. Но это не помешало достичь огромных успехов в развитии и Южной Корее, и Тайваню. Можно вспомнить успешно развивавшуюся Чили при Пиночете, против которой также вводили санкции, хотя и не такие значительные, как против ЮАР.

Фото: Karsten Wrobel/imageBROKER.com/Global Look Press Современный Тайбэй

Вышеуказанные примеры говорят, что Россия вовсе не обречена на прозябание и стагнацию только из-за санкций со стороны ряда государств. При разумной и ответственной экономической политике она вполне способна удерживать ситуацию под контролем и даже развиваться. Во всех перечисленных случаях правительства разумно сочетали частную инициативу с государственной поддержкой. Заметим также, что все данные правительства вынуждены были уделять особое внимание безопасности, тратить, за исключением Чили, большие средства на оборону; военные расходы Израиля, Южной Кореи и Тайваня были особенно велики. Но это также им не мешало, а, напротив, было стимулом для развития высокотехнологичных отраслей промышленности.