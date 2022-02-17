Россия избежала включения в серый список налоговых убежищ

Россия избежала включения в серый налоговый список ЕС после принятия поправок в режим специальных административных районов (САР), заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Теперь «офшорными» льготами смогут воспользоваться и российские компании, пишет РБК.

16 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента САР. До этого такой статус могли приобрести только иностранные юрлица.

По словам Сазанова, столь быстрое внесение поправок было обусловлено тем, что утверждение Евросоюзом обновлённого списка стран, не соответствующих стандартам корпоративного налогообложения, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 года. Без корректировок режима страны Евросоюза получили бы право применять к России защитные меры административного и правового характера.

Российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам, — сказал Сазанов.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ. Список стран, взявших на себя обязательства по корректировке собственной налоговой политики ради предотвращения уклонений от уплаты налогов, намерены расширить с 15 до 25 юрисдикций. Как рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец, такая мера вызовет большее внимание к транзакциям российских финансовых компаний и может коснуться владельцев зарубежных счетов и недвижимости.