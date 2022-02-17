Россия избежала включения в серый список налоговых убежищ

Россия избежала включения в серый список налоговых убежищМинфин: Россию не включат в серый список налоговых убежищ из-за законодательных поправок
Россия избежала включения в серый налоговый список ЕС после принятия поправок в режим специальных административных районов (САР), заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Теперь «офшорными» льготами смогут воспользоваться и российские компании, пишет РБК.
16 февраля Госдума
По словам Сазанова, столь быстрое внесение поправок было обусловлено тем, что утверждение Евросоюзом обновлённого списка стран, не соответствующих стандартам корпоративного налогообложения, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 года. Без корректировок режима страны Евросоюза получили бы право применять к России защитные меры административного и правового характера.
Российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам, — сказал Сазанов.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ. Список стран, взявших на себя обязательства по корректировке собственной налоговой политики ради предотвращения уклонений от уплаты налогов, намерены расширить с 15 до 25 юрисдикций. Как рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец, такая мера вызовет большее внимание к транзакциям российских финансовых компаний и может коснуться владельцев зарубежных счетов и недвижимости.