В ходе переговоров в Минске Россия и Украина обсудили пакетное соглашение по газу, увязывающее заключение долгосрочного транзитного газового контракта с урегулированием долговых споров в Стокгольмском арбитраже.

После многочасовой дискуссии стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев заключат новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Подписание этого договора ожидается до Нового года. По его словам, больше судебных исков, споров и взаимных претензий не будет.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, в свою очередь, заявил, что подписанный протокол по транзиту газа через украинскую территорию — сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, передаёт «Интерфакс».

Россия предложила выплатить украинской стороне $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом», сказал агентству Reuters источник, знакомый с ходом переговоров. Украина, в свою очередь, готова отказаться от нового иска к «Газпрому» на $12 млрд, заявил второй источник.

Украинский госконцерн «Нафтогаз» и Минэнерго России не ответили NEWS.ru на просьбу прокомментировать ход переговоров.

19 декабря Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам прошедших в Берлине российско-украинских переговоров по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины.

Результатом встречи стал «детальный протокол» по газу, о деталях которого, однако, почти ничего не известно. Участников переговоров поджимает время — действующий контракт заканчивается менее чем через две недели.

Мы достигли соглашения в принципе. Достигнутые нами принципиальные договорённости — позитивные новости для Европы, России и Украины, — цитировал «Интерфакс» замглавы Еврокомиссии.

Со своей стороны, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель проинформировал, что Киев и Москва качественно отработали решение по газу.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.

От России во встрече принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины — министр энергетики и защиты окружающей среды этой страны Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В ходе минских переговоров Киев настаивал на заключении долгосрочного соглашения с гарантированными объёмами поставок. Украинская сторона таким путём намеревалась привлечь зарубежные инвестиции для модернизации своей газотранспортной системы. Москва настаивала на однолетнем соглашении, но при условии обнуления всех судебных требований с украинской стороны, которая такой вариант категорически отвергала. Помимо урегулирования долга, стороны договаривались о конкретных объёмах, сроках и экономических условиях транзита.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин впервые обозначил готовность Москвы идти на компромисс в вопросе «стокгольмского долга».

Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике», — констатировал президент. Также он заметил, что маршрут по доставке газа в Европу через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря, однако Россия, по его словам, в целом заинтересована в долгосрочном сохранении транзита через Незалежную.

Вероятность подписания нового контракта в Минске глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев называл высокой, хотя не исключал, что переговоры в случае провала могли бы возобновиться в апреле-мае 2020 года.

Идёт газовая война

Апелляционный суд округа Свеаланда, который являлся судом высшей инстанции для всей Швеции, 27 ноября вынес положительное для украинского «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража. Последний в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК Юрий Витренко ранее в ноябре заявлял, что Киев готов обсудить возможность получить от «Газпрома» газ вместо денег по решению арбитража. Однако «Нафтогаз» отмёл эти предложения.

Компания не собиралась отказываться от решения Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым «Газпром» должен заплатить ей около $3 млрд из-за недопоставки газа по транзитному договору. В ноябре «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольме на $12 млрд за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы в случае отсутствия транзита.

Наконец, в середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по сохранению транзита газа в Европу через территорию Украины. Среди них — отказ от взаимных претензий в международных и украинских судах и обнуление результатов во всех судебных спорах.

Мы просто вынуждены договориться

Думаю, что другой альтернативы, кроме как договориться, не было. Ведь, даже когда мы построим и «Северный поток — 2», и вторую нитку «Турецкого потока», мы всё равно в полной мере уйти от транзита через Украину не сможем. Правда, это будет уже не как раньше 200 млрд, а, по моим оценкам, где-то 25–30 млрд. В любом случае Украина нам потребуется ещё достаточно долго. И очень хорошо, что в этих переговорах принимал участие и Евросоюз. Генадий Шмаль президент Союза нефтегазопромышленников России президент Союза нефтегазопромышленников России

В 2009 году, напомнил он, когда возникли первые трения по газу, не хватало именно третьей стороны, а тогда на Балканах замерзали школы и детсады.

Именно благодаря ЕС удалось определить основные позиции обсуждаемого договора, считает Шмаль. По его мнению, документ должен был быть подписан, так как другого пути ни у одной из сторон не было. Что касается взаимодолгов, то Украина его требовала неправомерно. Ведь не стоит забывать и о том долге, который брал ещё Янукович, заметил президент Союза нефтегазопромышленников России.

Украина во многом просто вынуждена оглядываться на ЕС. Можно сказать, что теперь Евроконтинент может вздохнуть спокойно, так как не будет скачковых цен на голубое топливо. Александр Дудчак кандидат экономических наук и эксперт Фонда стратегической культуры кандидат экономических наук и эксперт Фонда стратегической культуры

Что касается сегодняшнего подписания документа, сказал аналитик, в нём учтены компромиссы по срокам и по объёмам поставки. Срыва договора на этот раз не произошло, так как в данном процессе заинтересована прежде всего Европа. Именно её участие заставляло быть Украину сговорчивее, подчеркнул Дудчак.