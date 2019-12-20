https://static.news.ru/photo/f130d9f6-2362-11ea-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Булкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.

По его словам, документ будет действовать пять лет, передаёт РИА Новости. Он отметил, что принятое по итогам переговоров решение выгодно для Москвы, Киева и Европейского союза.

Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Также стороны смогли урегулировать взаимные требования. Об этом рассказал представитель «Газпрома».