Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
По его словам, документ будет действовать пять лет,
Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Также стороны смогли урегулировать взаимные требования. Об этом рассказал представитель «Газпрома».
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