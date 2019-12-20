Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Также стороны смогли урегулировать взаимные требования.
Об этом рассказал представитель «Газпрома»,
Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, директор фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что прямой выплаты компенсации «Нафтогазу» со стороны «Газпрома» не будет, поскольку для российского газового гиганта это вопрос имиджа. Скорее всего, это будет как-то завуалировано, предположил он.
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