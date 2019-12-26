Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ сообщил, что по итогам 2019 года урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне 121 млн тонн.

По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн, — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, прежние рекорды сейчас воспринимаются как норма, а...