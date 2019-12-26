В Вене представители России и Украины приступили к переговорам по газу.
Стороны продолжат обсуждать темы в соответствии с протоколом от 20 декабря,
В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна хорошо подготовлена к переговорам по газу, накопив достаточно топлива в хранилищах, а также подготовив инфраструктуру для его прокачки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен