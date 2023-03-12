Центробанк России и регулятор Судана начали обсуждать возможность взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом в разговоре с журналистами РИА Новости сообщил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Он сказал, что российская сторона выступила с предложением о применении системы финансовых транзакций. В ее рамках, подчеркнул посол, можно было бы использовать национальные валюты.