Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн б/с

https://static.news.ru/photo/0929b4f8-7aa5-11ea-9f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня 11 млн б/с. То есть в мае-июне добыча должна составить 8,5 млн б/с.

Проект соглашения предусматривает сокращение добычи равными квотами. Страны ОПЕК+ совокупно ограничат добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки с 43,8 до 33,8, пишет ТАСС.

Для каждой страны, которая участвует в ограничениях, добыча нефти должна снизиться на 23%. Крупные квоты у Ирака, Нигерии, Мексики. Последняя не желает сокращать добычу нефти на такой уровень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередная встреча стран ОПЕК+ должна состояться 10 июня этого года. Страны договорились о переговорах и назначили следующую дату.