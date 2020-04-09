Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн б/с

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня 11 млн б/с. То есть в мае-июне добыча должна составить 8,5 млн б/с.
Проект соглашения предусматривает сокращение добычи равными квотами. Страны ОПЕК+ совокупно ограничат добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки с 43,8 до 33,8,
Для каждой страны, которая участвует в ограничениях, добыча нефти должна снизиться на 23%. Крупные квоты у Ирака, Нигерии, Мексики. Последняя не желает сокращать добычу нефти на такой уровень.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очередная встреча стран ОПЕК+ должна состояться 10 июня этого года. Страны договорились о переговорах и назначили следующую дату.
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